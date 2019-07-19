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Gazzetta, Lirola è a un passo dalla Fiorentina. Tutte le novità su Borja, Llorente e Lobotka

Su La Gazzetta dello Sport è stato fatto il punto per quanto riguarda il mercato della Fiorentina.  Non facile, ma sondata, la pista per lo svincolato Llorente in attacco, ma l'ingaggio dello spagnolo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 luglio 2019 13:17
Gazzetta, Lirola è a un passo dalla Fiorentina. Tutte le novità su Borja, Llorente e Lobotka - during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
during the serie A match between US Sassuolo and Genoa CFC at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on September 2, 2018 in Reggio nell'Emilia, Italy.
Rassegna Stampa
Borja Valero
Lirola
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Su La Gazzetta dello Sport è stato fatto il punto per quanto riguarda il mercato della Fiorentina.  Non facile, ma sondata, la pista per lo svincolato Llorente in attacco, ma l'ingaggio dello spagnolo spaventa la Fiorentina. Per la mediana proseguono le trattative per Borja Valero e Lobotka. Lirola invece è a un passo, mancano da limare gli ultimi dettagli col Sassuolo.

Confermate le cifre di Veretout: Fiorentina e Roma hanno chiuso l’operazione: un milione per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto e 2 come bonus. Per portare l’operazione a conclusione anche il giocatore ha accettato un ingaggio più basso (2,5) rispetto a quello che gli era stato proposto inizialmente (2,7)

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