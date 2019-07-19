Gazzetta, Lirola è a un passo dalla Fiorentina. Tutte le novità su Borja, Llorente e Lobotka

Su La Gazzetta dello Sport è stato fatto il punto per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Non facile, ma sondata, la pista per lo svincolato Llorente in attacco, ma l'ingaggio dello spagnolo...

Su La Gazzetta dello Sport è stato fatto il punto per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Non facile, ma sondata, la pista per lo svincolato Llorente in attacco, ma l'ingaggio dello spagnolo spaventa la Fiorentina. Per la mediana proseguono le trattative per Borja Valero e Lobotka. Lirola invece è a un passo, mancano da limare gli ultimi dettagli col Sassuolo.

Confermate le cifre di Veretout: Fiorentina e Roma hanno chiuso l’operazione: un milione per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto e 2 come bonus. Per portare l’operazione a conclusione anche il giocatore ha accettato un ingaggio più basso (2,5) rispetto a quello che gli era stato proposto inizialmente (2,7)