Gazzetta: “L’identikit del difensore che serve alla Fiorentina: forte, mancino e capace d’impostare”

Ci sarà un vero e proprio restyling per quanto riguarda la difesa della Fiorentina, Igor partirà probabilmente per la Premier League e Venuti in scadenza andrà in Spagna. Terzic invece piace al Bologna. Quarta e Ranieri, insieme a Milenkovic, probabilmente resteranno. Chi gli verrà affiancato? L’identikit porta ad un difensore forte, possibilmente mancino e dal piede educato per aiutare in fase d’impostazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “PER IL POST AMRABAT ALLA FIORENTINA PIACCIONO DOMINGUEZ E MAXIME LOPEZ”