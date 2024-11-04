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Gazzetta lancia l’allarme: “La Fiorentina ha un centravanti ma non basta. Le alternative in attacco preoccupano”

In attacco la situazione della Fiorentina non è proprio rosea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2024 08:31
Gazzetta lancia l’allarme: “La Fiorentina ha un centravanti ma non basta. Le alternative in attacco preoccupano” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.10.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nell’elogiare la capacità della Fiorentina di adattarsi nonostante le assenze, in attacco la situazione non è proprio rosea. Oltre a Moise Kean, la squadra di Palladino non ha giocatori in grado di far mantenere il livello invariato. Con l'ex Juventus la Fiorentina ha trovato un attaccante che fa gol in tutte le occasioni, sfruttando anche le situazioni più sporche. Ma per il resto, la pericolosità ha scarseggiato. Prima Sottil e poi Colpani, ma anche i vari Kouamè e Ikonè, non hanno lasciato il segno. Questo sarà sicuramente una riflessione da fare in vista delle prossime partite. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-esalta-la-fiorentina-si-puo-dire-questa-squadra-e-da-champions-league/275421/

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