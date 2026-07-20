Gazzetta: “La Fiorentina vuole Joao Mario in prestito con diritto di riscatto, se non parte Dodò tutto cambia”

Senza una partenza di Dodò, non ci sarebbe tutta questa urgenza di prendere un altro terzino

La ricerca continua, anche in previsione di un addio di Dodo, molto quotato e richiesto in Italia e all'estero. Il nome caldo è quello di Joao Mario, laterale portoghese della Juventus appena rientrato dopo sei mesi di prestito al Bologna. L'ex Porto, acquistato appena un anno fa dal vecchio ad Damien Comolli, non ha ancora disfatto le valigie, consapevole di essere solo di transito alla Continassa. Il club bianconero ha aperto al prestito, soluzione gradita alla Fiorentina, che dopo aver speso cifre importanti proverà a fare qualche operazione low cost.



Operazione in affitto Joao Mario è un profilo che piace, perché è duttile (gioca preferibilmente a destra ma può anche cambiare fascia) e ha già alle spalle un anno di Serie A. Luciano Spalletti sabato lo ha utilizzato nel secondo tempo durante l'amichevole con il Basilea, facendolo entrare al posto di Pierre Kalulu. Resta da trovare la formula giusta e presto i club s'incontreranno per parlarne.



La Viola punta a un prestito, magari anche oneroso, con diritto di riscatto, per non appesantire ulteriormente il bilancio. Molto ruota attorno a Dodo, perché senza una sua partenza non ci sarebbe tutta questa urgenza di prendere un altro terzino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.