Gazzetta: “La Fiorentina spinge per cedere Comuzzo in prestito secco: c’è la Lazio”

La Fiorentina vuole farlo giocare

I dialoghi tra Fiorentina e Lazio, però, non si fermano a Piccoli. Nell'incontro si è parlato diffusamente anche del futuro di Pietro Comuzzo. La situazione del giovane difensore è speculare a quella di Piccoli: la Fiorentina spinge per cederlo ma unicamente in prestito secco per farlo giocare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.