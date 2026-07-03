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Gazzetta: “La Fiorentina spinge per cedere Comuzzo in prestito secco: c’è la Lazio”

La Fiorentina vuole farlo giocare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2026 09:59
Gazzetta: “La Fiorentina spinge per cedere Comuzzo in prestito secco: c’è la Lazio” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Comuzzo
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I dialoghi tra Fiorentina e Lazio, però, non si fermano a Piccoli. Nell'incontro si è parlato diffusamente anche del futuro di Pietro Comuzzo. La situazione del giovane difensore è speculare a quella di Piccoli: la Fiorentina spinge per cederlo ma unicamente in prestito secco per farlo giocare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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