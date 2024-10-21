Gazzetta: “La Fiorentina si siede al tavolo delle big dopo un mercato ricco e sontuoso. Il 4-2-3-1 la svolta”

La Fiorentina vince ancora, adesso può sognare

La Fiorentina si siede al tavolo delle grandi dopo lo 6 a 0 di Lecce. La squadra di Palladino vince ancora, si alza in classifica e adesso può sognare. E attenzione, non c'è nessun tipo di stupore. Anzi. Dopo il mercato ricco e sontuoso di quest'estate, tutto ciò deve essere normale. Certi acquisti impongono alla Fiorentina di lottare per le posizioni più alte. E questa vittoria contro una squadra che lotta per non retrocedere, ma arrivata in condizioni non facili (vedi Kean e Gudmundsson), ne è la dimostrazione.

Il 4-2-3-1 sembra l'assetto perfetto per questa squadra. Una svolta tattica di un gruppo che finalmente gioca e si diverte. Sovrapposizioni continue, pressing e tanto calcio. Comuzzo e Ranieri sono super attenti e così non serve nemmeno un Gosens sprint, "retrocesso" nella posizione di terzino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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