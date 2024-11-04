Gazzetta: “La Fiorentina sfrutta un’amnesia del Torino. Ieri niente spettacolo ma settima vittoria consecutiva”
Continua lo stato di grazia della Fiorentina
Non regna lo spettacolo allo stadio "Grande Torino" tra la squadra di Vanoli e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Continua lo stato di grazia della Fiorentina, che dopo 6 vittorie nel mese di ottobre trova la settima consecutiva considerando anche la Conference League. La squadra di Palladino non sente nemmeno la stanchezza e vince sfruttando un'amnesia difensiva del Torino. Maripan fa rimbalzare il lancio di Ranieri, viene superato e Moise Kean beffa un goffo Milinkovic-Savic.
In questo momento, la Fiorentina va oltre ogni tipo di difficoltà. Anche senza i titolari, riesce a fare risultato. Palladino ha creato un sistema redditizio che non soffre le varie assenze. Ieri, senza Gudmundsson, Cataldi e Adli a mezzo servizio la squadra viola ha messo in campo una buona prestazione, portandosi a casa tre punti pesantissimi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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