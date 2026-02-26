26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:46

Gazzetta: “La Fiorentina può giocarsi la Conference fino in fondo. Vincere aiuta a vincere”

26 Febbraio

Allungare a quattro la striscia dei successi sarebbe un importante segnale di continuità

«Vogliamo onorare la Conterence e vincerla», ha detto Roberto Piccoli, che oggi sostituirà Moise Kean al centro dell’attacco, come è già successo una settimana fa in Polonia. Dal -9 di Bialystok al clima accogliente di Firenze, dove la temperatura è salita vertiginosamente in poco tempo, insieme all’entusiasmo.

Vincere aiuta a vincere e allungare a quattro la striscia dei successi sarebbe un importante segnale di continuità per un gruppo che ha dovuto cambiare in corsa il focus stagionale, rassegandosi a un’annata di tribolazioni. In Conference tutto può ancora succedere, perché la Fiorentina ha le potenzialità per potersela godere fino in fondo, come ha già dimostrato in passato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

