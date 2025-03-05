Gazzetta: "La Fiorentina punta su Fagioli, sarà titolare nel 3-5-2"

Fagioli può essere importante per coprire la mediana

Fagioli sa di godere della fiducia di tutti dentro il Viola Park. Deve solo credere fortemente in una nuova carriera che parte da qui. La sensazione è che Palladino possa andare avanti con il 3-5-2 proposto in campo, nato contro il Lecce, che consente a Dodo e Gosens di fare un gioco di catena decisamente più insistente e produttivo. Proprio per questo motivo, Fagioli può essere importante per coprire la mediana e fare da equilibratore insieme a Mandragora (avvantaggiato come titolare perché a Napoli dovrà scontare, come Zaniolo, un turno di squalifica) e Cataldi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.