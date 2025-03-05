Gazzetta: "La Fiorentina punta su Fagioli, sarà titolare nel 3-5-2"
Fagioli può essere importante per coprire la mediana
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2025 09:34
Fagioli sa di godere della fiducia di tutti dentro il Viola Park. Deve solo credere fortemente in una nuova carriera che parte da qui. La sensazione è che Palladino possa andare avanti con il 3-5-2 proposto in campo, nato contro il Lecce, che consente a Dodo e Gosens di fare un gioco di catena decisamente più insistente e produttivo. Proprio per questo motivo, Fagioli può essere importante per coprire la mediana e fare da equilibratore insieme a Mandragora (avvantaggiato come titolare perché a Napoli dovrà scontare, come Zaniolo, un turno di squalifica) e Cataldi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.