Gazzetta: “La Fiorentina piomba su Norton-Cuffy, il Genoa chiede minimo 18 milioni. C’è il rischio asta”

Trattativa in salita per la società viola

Tra i profili valutati per rinforzare le corsie esterne c'è Brooke Norton-Cuffy, ma la richiesta economica e l'inserimento di tre grandi club di Serie A rendono la trattativa in salita per la società viola.

Il Genoa ha fissato il prezzo del cartellino per il difensore inglese, stabilendo che la base di partenza per una cessione è di 18 milioni di euro. Questa valutazione costringe la dirigenza della Fiorentina a riflessioni approfondite sulla sostenibilità dell'investimento.

La concorrenza attorno al giocatore è cresciuta. Juventus, Napoli e Inter seguono con attenzione l'evoluzione della situazione e monitorano il calciatore per i rispettivi reparti arretrati. Questo inserimento rischia di scatenare un'asta di mercato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.