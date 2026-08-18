Gazzetta: “La Fiorentina per Kean vuole 45-50 milioni ma sopra 40 può aprirsi la trattativa con il Como”

Il centravanti non si opporrebbe alla cessione

La maglia numero 9, scelta dopo due stagioni con la 20, il gol all'esordio contro il Benevento in Coppa Italia, le buone sensazioni ritrovate sul campo e il calore del Franchi: Moise Kean ha iniziato il 2026-27 con il sorriso e con il viola addosso, ma è tornato anche al centro del mercato. La Fiorentina ha respinto la prima offerta ufficiale del Como, che segue da tempo l'attaccante senza essersi mai fatto avanti concretamente prima d'ora. La resistenza del club dei Commisso, però, potrebbe diminuire davanti a una proposta economica più importante, dai 40 milioni in su.

Una possibilità lasciata aperta anche dal dt viola Roberto Goretti prima della gara di Coppa Italia: «Kean rimane? Non sono io quello che può dire se resta al 100%. Siamo felicissimi di averlo con noi, gli vogliamo bene e siamo con lui, abbiamo vissuto alti e bassi».

Mancano ancora due settimane alla chiusura del mercato e alla Fiorentina la parola "incedibile" non esiste, nonostante Kean sia stato informalmente tolto dal mercato qualche tempo fa. Cesc Fabregas lo vuole al Como e il club neopromosso in Champions ha offerto 5 milioni per il prestito oneroso più 25 milioni garantiti per l'obbligo di riscatto, per un totale di 30 milioni. Una cifra insufficiente: la valutazione viola oscilla tra i 45 e i 50 milioni, anche se sopra quota 40 milioni potrebbe aprirsi una vera trattativa.

E Kean? Per il momento aspetta e si rimette alla volontà della Fiorentina. A Firenze sta bene e vuole riscattarsi dopo una stagione negativa, fortemente condizionata dagli infortuni. Non sta quindi spingendo per lasciare il club e continua a considerarsi parte del progetto viola. Allo stesso tempo, qualora la società decidesse di sacrificarlo davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile, l'attaccante non si opporrebbe alla cessione. Il suo futuro resta dunque aperto, in attesa di capire se il Como deciderà di avvicinarsi alle richieste della Fiorentina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.