Gazzetta: "La Fiorentina non vuole farsi sfuggire Gudmundsson, il riscatto dipenderà anche dal processo"

Gudmundsson sta ingranando, ed è un'ottima notizia per la Fiorentina. Il riscatto, fissato a 17 milioni, sarà condizionato anche dal processo

Albert Gudmundsson è salito finalmente in cattedra. Nelle ultime uscite della Fiorentina, l'islandese è tornato ripetutamente al gol, in una stagione decisamente travagliata e complicata, che l'ha visto più volte fermo ai box per infortunio. Ora più che mai, i viola hanno bisogno del Gudmundsson formato Genoa, e il numero 10 sta rispondendo presente. Questa mattina, La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul riscatto dell'islandese, fissato a 17 milioni:

Gudmundsson è arrivato a Firenze con la formula del prestito oneroso e un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Non c'è obbligo e il costo è elevato, ma i viola non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire un talento inseguito così a lungo. La sensazione è che molto dipenderà anche dal processo che lo vede coinvolto nel suo paese per "cattiva condotta sessuale". Nella prima fase è arrivata l'assoluzione, ma è stato fatto ricorso dal procuratore e il processo va avanti.