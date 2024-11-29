Gazzetta: “La Fiorentina ha ritrovato Pongracic, mister 17 milioni. È un “quasi titolare” in più per Palladino”

Pongracic fondamentale in un paio di recuperi

La gara serve anche per ritrovare altri giocatori non protagonisti finora. È il caso di Marin Pongracic, costato 17 milioni e mai titolare dopo il 29 agosto, tra sfiducia e infortuni. Il croato concede qualcosa soltanto alla fine, prima è sempre preciso e anche fondamentale in un paio di recuperi. Un "quasi titolare" in più per Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-la-fiorentina-si-riprende-la-conference-resta-in-corsa-ma-che-fatica-nel-finale/278742/