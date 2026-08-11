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Gazzetta: “La Fiorentina ha l’accordo per Pellegrino, buoni rapporti con il Parma. Servono 30 milioni”

Il trasferimento a Firenze lo intriga, anche se sa che troverebbe la concorrenza di Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 09:18
Gazzetta: “La Fiorentina ha l’accordo per Pellegrino, buoni rapporti con il Parma. Servono 30 milioni” -
Rassegna Stampa
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La Fiorentina accelera. A una manciata di giorni dall’esordio ufficiale, Fabio Paratici tenta il nono colpo del mercato viola: occhi sull’attaccante che nei piani del club dovrà sostituire Roberto Piccoli, corteggiato da tanti ma nelle ultime ore attenzionato in particolare dal Bologna. La Viola intanto sta lavorando su Mateo Pellegrino, centravanti argentino del Parma.

Con il giocatore, che Paratici seguiva quando era anche al Velez, c’è già un accordo di massima: con la Juventus molto più defilata l’idea di un trasferimento a Firenze lo intriga, anche se sa che troverebbe la concorrenza forte di Moise Kean. Con Federico Cherubini, ad del Parma ed ex bianconero come Paratici, i rapporti sono buoni: la valutazione è sui 30 milioni, si può chiudere con la formula del prestito oneroso (sui 5 milioni) e obbligo di riscatto, ma prima servirà l’uscita di Piccoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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