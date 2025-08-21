21 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:44

Gazzetta: “La Fiorentina ha il dovere di vincere la Conference 25/26. Il torneo sembra alla portata”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

21 Agosto · 08:10

21 Agosto 2025 · 08:10

Fiorentina

La Fiorentina ha un enorme credito con questa competizione

La Fiorentina ha il dovere di provare a vincere, perché dopo due finali e una semifinale hanno accumulato un enorme credito con la competizione e perché l’edizione ’25-‘26 del terzo torneo continentale sembra davvero alla portata. Dando un’occhiata alle rivali della squadra di Stefano Pioli sul cammino europeo, e dando per scontato che la squadra di Firenze passi il turno con gli ucraini del Polissya, sulla strada che porta alla finale di Lipsia si fa davvero fatica a trovare un ostacolo che faccia paura, qualcosa tipo il Chelsea di Maresca dello scorso anno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

