La Gazzetta dello Sport fa una classifica delle commissioni pagate nell stagione 2020/2021. Juventus, Inter e Roma sul podio: bianconeri primi con 28,9 milioni di commissioni pagate agli agenti. Praticamente sullo stesso piano di spesa si trovano Inter (27,5) e Roma (26). Il Milan ha speso meno della metà (12,6), in linea con la politica di austerity di Elliott. Poi Atalanta (8,4), Fiorentina (8,3), Sampdoria (7,2), Napoli (6,9), Sassuolo (6,8) e Udinese (5,8). In totale, nel 2021, i club di Serie A hanno speso 173,8 milioni per i servizi dei procuratori sportivi.

LA SALERNITANA CONTRO LE COMMISSIONI