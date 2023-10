La Fiorentina coglie l’attimo. E finalmente lo coglie anche M’Bala Nzola. Solo buone notizie per Vincenzo Italiano. La Viola sale al terzo posto in compagnia di Juve e Napoli e domenica si presenta al Maradona. In mezzo il tecnico ha visto la coppia ideale: le geometrie di Arthur e la potenza, ma anche la tecnica, di Duncan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.