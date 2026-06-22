Gazzetta: “Kostic il colpo a zero della Fiorentina? L’ostacolo è l’alto ingaggio che prende alla Juve”

Alla Juve ha uno stipendio da 2,5 milioni. C’è concorrenza

Vitamina K per la Fiorentina. Non solo Kean, definito da Paratici un «patrimonio» e considerato centrale nella Viola che verrà (a meno di offerte indecenti), e Koleosho, esterno azzurro del Burnley su cui il club dei Commisso sta lavorando da tempo. Nel mirino c'è pure Kostic, laterale serbo in uscita dalla Juventus che potrebbe arrivare a costo zero.Lucci lo portò alla Juventus quattro anni fa e adesso si sta guardando intorno per cercargli una nuova sistemazione. Un affare low cost, visto che è svincolato, motivo per cui la Fiorentina, che dovrà ricostruire le corsie esterne. Il nodo può essere rappresentato dall’ingaggio: alla Juventus guadagnava 2,5 milioni ma alla Fiorentina dovrebbe accontentarsi di una cifra più bassa. La concorrenza non manca: in Italia si è mosso il neopromosso Venezia ma ci sono anche le sirene arabe dell’Al Qadsiah, che sicuramente potrebbe garantire uno stipendio più allettante. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.