Gazzetta: “Koleosho non tramonta per la Fiorentina. Cancellieri e Solomon restano nomi validi”

Ci sono dei nomi che non tramontano in casa Fiorentina

Ci sono nomi che non tramontano, anche in assenza di accelerate immediate. È il caso di Luca Koleosho che si sta allenando con il Burnley, che ne detiene il cartellino, e ha preso parte all'amichevole di sabato scorso contro l'Ajax scendendo in campo nel secondo tempo. Stessa cosa potrebbe fare stasera contro l'Espanyol, ma questo non vuol dire che rimanga nei piani del club inglese.

La Fiorentina lo tiene sul taccuino perché è un profilo che piace fin dall'inizio, ma in concorrenza c'è ancora pure il Paris FC che non ha abbandonato l'idea di riaverlo a Parigi dopo il prestito della seconda parte della passata stagione. Anche i francesi non lo hanno mollato quindi come pista.

È una situazione da monitorare nel tempo perché Koleosho rispecchia ciò che sta cercando la Fiorentina come caratteristiche e perfino come anagrafica. È infatti un giovane classe 2004, in linea con le scelte in entrata che hanno fatto i viola fino ad ora in questa sessione.

In attesa del grande colpo a sorpresa sugli esterni, rimangono validi i nomi di Cancellieri della Lazio ma anche di Solomon a cui piacerebbe tornare a Firenze dopo l'esperienza fatta dallo scorso gennaio a maggio, in prestito dal Tottenham. L'israeliano non ha impedimenti burocratici per un eventuale ritorno perché ha il passaporto portoghese quindi non è da considerarsi extracomunitario, visto che in viola sono finiti gli slot con Viery e Oulai. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.