Gazzetta: “Kean piace a tanti, non c’è dubbio. La classifica della Fiorentina non aiuta alla permanenza”

Moise Kean ha una clausola da 62 milioni che gli eventuali pretendenti possono esercitare tra l’1 e il 15 luglio. Piace a tanti, non c’è dubbio. E la situazione di classifica della Fiorentina non aiuta per un progetto a lungo termine. Nonostante il ricco contratto sia valido fino al 2029.

Il numero 20 viola sta bene e vive un buon momento anche sotto l’aspetto mentale perché l’aver ritrovato continuità realizzativa ha aumentato la sua determinazione e gli ha regalato pure quel pizzico di leggerezza in più che ha preso il posto della sofferenza con cui ha dovuto fare i conti quando la caviglia dava problemi e ne bloccava il rendimento. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.