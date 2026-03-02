2 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:06

Gazzetta: “Kean piace a tanti, non c’è dubbio. La classifica della Fiorentina non aiuta alla permanenza”

Il numero 20 viola ora vive un buon momento

Moise Kean ha una clausola da 62 milioni che gli eventuali pretendenti possono esercitare tra l’1 e il 15 luglio. Piace a tanti, non c’è dubbio. E la situazione di classifica della Fiorentina non aiuta per un progetto a lungo termine. Nonostante il ricco contratto sia valido fino al 2029.

Il numero 20 viola sta bene e vive un buon momento anche sotto l’aspetto mentale perché l’aver ritrovato continuità realizzativa ha aumentato la sua determinazione e gli ha regalato pure quel pizzico di leggerezza in più che ha preso il posto della sofferenza con cui ha dovuto fare i conti quando la caviglia dava problemi e ne bloccava il rendimento. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

