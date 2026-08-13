Gazzetta: "Pellegrino parte dietro a Kean nelle gerarchie, ma con Grosso se la giocherà"

Paratici è abituato a muoversi su più tavoli

Paratici è abituato a muoversi su più tavoli: il via libera di Roberto Piccoli al Bologna ha stappato un'operazione su cui il diesse viola lavorava da giorni. Pellegrino arriverà dal Parma a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Se la giocherà con Moise Kean, che parte avanti nelle gerarchie avendo fatto tutto il precampionato, però l'argentino ha caratteristiche diverse rispetto all'azzurro e può essere un'alternativa interessante per Grosso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.