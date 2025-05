Gazzetta: “Kean giovedì dalla panchina dopo un colloquio con Palladino. Un allenamento e mezzo in tutto”

Moise Kean giovedì sera a Siviglia ha iniziato dalla panchina, dopo un colloquio con l’allenatore e una valutazione complessiva della situazione. Chiaro che le motivazioni fossero ampie e diverse per la partita di Conference League, perché l’attaccante aveva lasciato il ritiro di Cagliari martedì 22 dopo l’allenamento del mattino per poi tornare al Viola Park martedì 29 per effettuare un differenziato e svolgere la rifinitura il giorno precedente alla partita europea. Un allenamento e mezzo in tutto che ha consigliato a Palladino di schierarlo in corsa, sia per motivi fisici che di gruppo perché nel frattempo Beltran e Gudmundsson avevano svolto tutte le sedute di lavoro con movimenti provati e studiati.

Oggi però è tutto diverso e Moise è pronto a riprendersi la titolarità con la voglia di trascinare i compagni e trasformare questa stagione in «fantastica» proprio come la immagina il suo allenatore. Chiaro che ci sia bisogno del miglior Kean che a Firenze è rinato dopo gli zero gol della passata stagione alla Juventus e la scelta di una piazza che lo ha messo al centro e rilanciato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.