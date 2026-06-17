Gazzetta: “Kean ancora più intoccabile con Grosso. Paratici proporrà a Lucci la permanenza alla Fiorentina”

Kean a Firenze sta bene e non scalpita per cambiare aria

Il mercato è lungo e imprevedibile ma al momento i desideri delle due parti in causa sembrano coincidere. Oggi ci sarà un primo appuntamento per definire le linee guida della prossima stagione. La situazione è la seguente: Kean ha una clausola da 62 milioni esercitabile dal 1° al 15 luglio, alzata un'estate fa dopo la stagione monstre dell'attaccante (25 centri stagionali), che però non ha concesso il bis.

Difficile immaginare che qualcuno sia disposto a pagare quella cifra dopo un'annata deludente, difficile anche che sul tavolo della Fiorentina arrivino offerte talmente importanti (dai 40 milioni in su) da far vacillare il club. In più lo sbarco a Firenze di Fabio Grosso, allenatore con cui Moise ha condiviso un periodo nelle giovanili della Juventus, lo ha reso ancora più intoccabile: il tecnico campione del Mondo vuole ripartire dall attaccante titolare della Nazionale ed è convinto che nel suo 4-3-3 possa esaltarsi e tornare il giocatore esplosivo e decisivo di cui il popolo della Viola si è innamorato subito.

Perciò il diesse Fabio Paratici - che domani parlerà in conferenza stampa insieme al dg Alessandro Ferrari,per fare un consuntivo della stagione trascorsa e introdurre la prossima - proporrà a Lucci (che con il club dei Commisso ha ottimi rapporti) di andare avanti insieme. Kean è la stella e il giocatore più pagato (stipendio da 4,5 milioni annui), a Firenze sta bene e non scalpita per cambiare aria. Ci sono tutti i presupposti perché il matrimonio continui. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.