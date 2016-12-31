Gazzetta, Kalinic rifiuta la Cina

il Tianjin Quanjian di Cannavaro tenta Kalinic. Il giocatore però alza un muro..

La Cina è sempre più nel vivo del mercato in questa sessione invernale. Dopo i grandi nomi di Tevez e Oscar, si parla sempre più insistentemente di un possibile approdo di Nikola Kalinic al Tianjin Quanjian, squadra allenata dal campione del mondo Fabio Cannavaro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport però, il giocatore starebbe rifiutando qualsiasi offerta, nonostante le cifre dei contratti si aggirino intorno ai 10 milioni annui (circa 10 volte in più di quello che percepisce a Firenze). Il muro alzato dal giocatore è importante, chissà se le cifre astronomiche riescano ad abbatterlo..