Gazzetta: “Italiano l’ultimo dei problemi di questo Bologna. Che rammarico Gosens!”

Il dito andrebbe puntato sul mercato fatto dalla società...

Nelle pagine di La Gazzetta dello Sport troviamo un commento relativo al Bologna di Vincenzo Italiano: “Detto che caso mai Italiano è l'ultimo dei problemi, e per noi non lo è assolutamente, di questo Bologna che non decolla, perché prima che su di lui il dito andrebbe puntato eventualmente sulla società che per quanto riguarda il mercato ha portato avanti una politica di equilibrio economico (voluto da Joey Saputo e pare condiviso da tutti i suoi ministri) pensando più al domani che all'oggi e da qui la rinuncia anche a calciatori come Robin Gosens e Retegui che per un motivo o per un altro avevano costi elevati (tenete conto che per l'attaccante italo-argentino era stato trovato un accordo con 1l Genoa sulla base di 23 milioni più 2 di bonus, e questo particolare è a conoscenza dello stesso calciatore, poi invece tutto è saltato), sì, a ciò è lecito aggiungere (appunto) come già nel campionato passato il Bologna abbia fatto fatica a trovare il gol”.

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