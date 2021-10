Gazzetta, Italiano ha pochi dubbi: ballottaggio aperto Callejon-Sottil. Torna Gonzalez

Vincenzo Italiano non ha dubbi nell’affidare oggi più che mai l’attacco della Fiorentina a Vlahovic. Il serbo contro il Napoli potrà contare sul prezioso contributo di Gonzalez, al rientro. Ballottaggio aperto tra Callejon e Sottil per la terza maglia da titolare davanti, mentre Saponara non è al meglio per colpa di un’infiammazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, ITALIANO È UNO TSUNAMI: PER LUI TUTTI IMPORTANTI, SE LA SQUADRA CRESCE NON HA PIÙ LIMITI