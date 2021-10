Gazzetta, Italiano è uno tsunami: per lui tutti importanti, se la squadra cresce non ha più limiti

Italiano è uno tsunami per il mondo Fiorentina. Ha lasciato a bocca aperta i suoi dirigenti dicendo che la rosa che aveva a disposizione gli piaceva, poi ha conquistato i calciatori. Uno per un. Ha convinto Vlahovic a restare e Milenkovic a rinnovare. Le “catene” sono anche la chiave di tutto. Nel momento in cui la squadra crescerà e continuerà a esprimersi così non ci saranno limiti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, FRANCHI SOLD OUT, LA FIORENTINA OGGI CAPIRÀ SE PUÒ STARE IN ALTA CLASSIFICA