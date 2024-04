Gazzetta, Inter in corsa per Kayode ma i nerazzurri cercano alternative sulla destra 

La partenza di Dumfries lascerebbe un vuoto sulla fascia destra, ma Kayode comporterebbe un investimento oneroso. Il classe 2004 resta in corsa, e le contropartite potrebbero aiutare, ma i nerazzurri buttano uno sguardo anche su altri nomi. Come quello di Aaron Wan Bissaka, ex Crystal Palace e allo United. Pagato 50 milioni nel 2019 ad Old Trafford non ha mai convinto, e il suo contratto scade nel 2026. Un’operazione più semplice rispetto a Kayode. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

