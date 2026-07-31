Gazzetta incorona Valdepeñas: "Perfetto per la Viola. Esordio possibile contro il Real"

Il difensore spagnolo ha già raggiunto il ritiro inglese della squadra

L'avventura di Víctor Valdepeñas con la Fiorentina è partita a ritmi serrati. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il giovane difensore spagnolo ha vissuto ore intensissime: dopo aver salutato il Real Madrid, è sbarcato a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto, per poi raggiungere immediatamente il ritiro viola in Inghilterra e mettersi a disposizione di Fabio Grosso.

Il calendario gli ha riservato subito una sfida dal sapore speciale. Nei prossimi giorni la Fiorentina affronterà infatti il Real Madrid in amichevole in Austria, dando così a Valdepeñas l'opportunità di ritrovare i suoi ex compagni a pochissimo tempo dall'addio.

Classe 2006, il difensore è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile madridista. Cresciuto nel Castilla, ha esordito con la prima squadra del Real Madrid il 14 dicembre 2025, partendo titolare nella vittoria contro l'Alavés e restando in campo per 78 minuti.

L'operazione, secondo La Gazzetta dello Sport, si è conclusa sulla base di circa 8 milioni di euro. Il Real Madrid, però, ha voluto mantenere un forte controllo sul futuro del giocatore, inserendo un diritto di riacquisto e una clausola che gli garantirà il 50% dell'eventuale futura rivendita, seguendo una formula simile a quella adottata per Nico Paz nel trasferimento al Como.

L'arrivo di Valdepeñas conferma la strategia della Fiorentina, orientata a investire su giovani di grande prospettiva. Il difensore spagnolo unisce qualità fisiche e tecniche a una notevole versatilità: pur essendo un centrale mancino di ruolo, può essere impiegato anche come terzino sinistro, una soluzione particolarmente preziosa per Fabio Grosso dopo le partenze di Gosens e Balbo e in attesa del rientro di Fabiano Parisi, previsto non prima del mese di novembre.