Gazzetta: “Il Sassuolo per Thorstvedt continua a chiedere 15 milioni. Da abbassare le pretese”

In uscita resta Fabbian

Entusiasmo alle stelle per i primi nove e attesa per il decimo colpo. A Firenze il presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine, grazie a un mercato scintillante, sono stati salutati con un'ovazione dei tifosi ieri al Franchi e la stessa accoglienza è stata riservata per il direttore sportivo Fabio Paratici. E non è finita qui perché i viola cercano ancora almeno altri tre innesti per completare la rosa.

A centrocampo sempre attenzione a Thorstvedt che gradirebbe la destinazione Firenze, anche se manca ancora l'accordo con il Sassuolo che continua a chiedere 15 milioni per il giocatore nonostante sia in scadenza a giugno 2027. Sarebbe necessario abbassare le pretese o inserire una contropartita nell'operazione. Nel reparto continua a essere in uscita Fabbian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, titolare in Coppa Italia contro il Benevento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.