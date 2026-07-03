Gazzetta: “Il Sassuolo oggi aspetta la prima offerta per Thorstvedt. Sohm sarà la contropartita?”

Dopo il pressing alzato, ora il primo incontro

Dopo aver alzato il pressing, è il momento del primo incontro. Oggi Fiorentina e Sassuolo si vedono per Kristian Thorstvedt, centrocampista che da settimane è nel mirino della Fiorentina e che Fabio Grosso vorrebbe avere in viola dopo averlo allenato in neroverde.

Al gradimento del tecnico si aggiunge quello del giocatore che ha già dato il suo benestare al trasferimento. Ora c'è da trovare l'accordo fra i club e oggi il Sassuolo, che vorrebbe incassare 15 milioni dalla cessione, aspetta la prima offerta. Possibile che i viola provino a inserire una contropartita nella trattativa con un nome considerato in uscita: un'idea potrebbe essere Sohm. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.