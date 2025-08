Per il rinnovo di Rolando Mandragora non è stato trovato ancora un accordo a causa della distanza tra domanda e offerta. La trattativa potrebbe chiudersi su 1,8 milioni a stagione, ma servirebbe un rilancio della Fiorentina e un abbassamento delle pretese da parte del giocatore. Mandragora dal canto suo vorrebbe rimanere, ma ci sono dei club interessati a lui. In caso di cessioni Nicolussi Caviglia è uno dei nomi caldi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.