Gazzetta: il Milan ricorre al TAS di Losanna, ecco le possibilità. Necessaria per l'Europa una nuova società
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, la sentenza maturata ieri a Nyon che esclude il Milan dalle competizioni europee per una stagione potrebbe essere ridiscussa dal Tas di Losanna. La rosea spi...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2018 09:20
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, la sentenza maturata ieri a Nyon che esclude il Milan dalle competizioni europee per una stagione potrebbe essere ridiscussa dal Tas di Losanna. La rosea spiega le soluzioni:
- La conferma della sentenza.
- Annullarla.
- Congelarla chiedendo all'UEFA la riformulazione.
- Ammettere il Milan alla competizione con un settlement agreement (come successe ad Inter e Roma).
- Sospendere la sanzione permettendo al Milan delle consegne da rispettare che di fatto annullerebbero il tutto.
Se il quadro societario però non subirà delle variazioni con l'ingresso degli imprenditori americani è impensabile un ribaltamento totale. Portare nuovi elementi non è sinonimo di successo, il Malaga nel 2013 nonostante l'accordo con il Fisco spagnolo venne comunque escluso.