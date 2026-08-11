Gazzetta: “Il Bologna pensa al ritorno di Fabbian, è fuori dalle idee di Grosso. L’idea è un prestito”

Il centrocampista potrebbe rilanciarsi proprio in Emilia

Il Bologna e la Fiorentina hanno sì parlato di Roberto Piccoli ma sotto sotto - oppure no - c’è stata anche l’idea di un rilancio calcistico per Giovanni Fabbian in un porto sicuro, quindi nel Bologna, club che a gennaio (con definizione a salvezza acquisita) lo ha ceduto ai viola per poco più di 14 milioni di euro. Non è un affare in dirittura d’arrivo ma è un’idea sufficientemente forte: un’idea alla quale l’interno lanciato da Thiago Motta in rossoblù, dopo una annata in viola non del tutto felice, potrebbe non dire di no.

Il Bologna per il centrocampo è arrivato a ri-considerare l’ipotesi legata a Fabbian che in rossoblù è esploso con Motta e che con Italiano ha trovato spazio a intermittenza. L’idea è riemersa nelle ultime ore ed è chiaro che sarebbe tutto con la formula del prestito, vista la cessione nel gennaio scorso. Il giocatore, che pare fuori (fino a prova contraria) dalle idee di Grosso, davanti all’idea di rilanciarsi proprio a Bologna non rimarrebbe indifferente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.