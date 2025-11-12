Gazzetta: “I singoli devono essere rilanciati, il primo è Gosens. Per carattere e determinazione sempre infallibile”

C’è una squadra da far uscire dalla crisi profonda con il concetto di gruppo, attraverso però il rilancio di singoli. Alcuni fondamentali. Per l’importanza che ha sempre rivestito in viola, sia in campo che nello spogliatoio, il primo nome è quello di Robin Gosens che invece è uno dei misteri dall’inizio della stagione. Per carattere e determinazione è sempre stato infallibile e forse per lui è la condizione fisica il fattore discriminante.

Difficile da dire, ma la certezza è che Vanoli avrà bisogno del tedesco nella speranza, prima di tutto, che possa recuperare dall’infortunio e rientrare subito dopo la sosta del campionato in casa contro la Juventus, dopo aver saltato le gare con il Lecce e a Genova.

E anche Dodò sull’altra corsia deve tornare sui propri livelli perché doveva fare un salto in avanti per reti e assist, mentre spesso va in confusione soprattutto dal punto di vista difensivo. Fino a ora è in assoluto il calciatore di movimento più impiegato con 1336 minuti (meno solo di De Gea a 1350) e la sua rinascita appare un altro elemento-chiave per uscire dal tunnel.

Superano i mille minuti, fra campionato e Conference League, anche Luca Ranieri (1084) e Marin Pongracic (1191), due specchi della crisi della difesa che è la peggiore della Serie A con 18 reti incassate. Ingenuità, errori e mancanza di concentrazione sono i primi elementi da correggere. Per conquistarsi il posto serve una svolta. Stagione poi in salita anche per Pietro Comuzzo, fra guai fisici e conseguente utilizzo a singhiozzo, con la necessità di rilanciarsi per se stesso e per la squadra. Ora è in Under 21 insieme a Fortini, che è la sorpresa in positivo nonostante il periodo buio della formazione viola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.