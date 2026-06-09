Gazzetta: “I Commisso saranno a Firenze in agosto. Ieri call con Grosso, per dargli il benvenuto”

Prima di quella data i proprietari della Fiorentina non riusciranno a viaggiare verso Firenze

Grosso invece dovrà attendere agosto per conoscere i Commisso, che prima di quella data non riusciranno a viaggiare verso Firenze, però ha già avuto l'occasione di parlare con loro: prima dell'annuncio c'è stata una call con il dg Ferrari nel corso della quale Giuseppe e Catherine hanno dato il benvenuto al nuovo allenatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.