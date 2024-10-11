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Gazzetta: “Gudmundsson può denunciare la ragazza per diffamazione. Scenario preso in considerazione”

Gudmundsson è innocente, questa la buona notizia che ha rallegrato la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2024 09:27
Gazzetta: “Gudmundsson può denunciare la ragazza per diffamazione. Scenario preso in considerazione” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gudmundsson
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Albert Gudmundsson è innocente. Questa la buona notizia che la giornata di ieri ha rallegrato gli animi della Fiorentina, ma soprattutto dell'ex giocatore del Genoa. L'islandese adesso può respirare anche se sia gli avvocati che il club sono sempre stati tranquilli da questo punto di vista.

Adesso si apre un altro capito della vita del numero 10 della Fiorentina, con questo caso che potrebbe già chiudersi qui. Infatti, la ragazza è già la seconda volta, dopo la prima archiviazione, che prova a imbastire un processo contro Albert Gudmundsson.
Quindi la possibilità che il tutto si chiudi qui è davvero molto concreta. Altrimenti il ricorso dovrà avvenire entro 1'8 novembre.

Inoltre, adesso il numero 10 della Fiorentina ha la possibilità di denunciare per diffamazione la ragazza. Scenario che la difesa dell'islandese ha preso in considerazione. Questi saranno tutti ragionamenti futuri, adesso Gudmundsson potrà concentrarsi solo e soltanto sulla Fiorentina e il campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-per-acquistare-gudmundsson-paghera-17-milioni-piu-forse-35-di-bonus/271957/

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