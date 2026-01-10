Gazzetta: “Gudmundsson per la Juventus è l’alternativa a Chiesa e a Maldini”

In cima alla lista degli obiettivi di mercato della Juventus c’è sempre Federico Chiesa (Liverpool), seguito a ruota da Daniel Maldini (Atalanta). Dopo aver incassato la disponibilità di Federico Chiesa per il ritorno a Torino, da qualche giorno i dirigenti bianconeri trattano con il Liverpool. La Juventus rivuole Fede in prestito, mentre gli inglesi per il momento valutano soltanto una cessione definitiva.

Mentre le mediazioni sono al lavoro per avvicinare i due club e arrivare alla fumata bianca per Chiesa, alla Continassa valutano anche i possibili piani B. Le varie piste estere – Schade e Damsgaard del Brentford, Adingra del Sunderland e Carrasco dell’Al Shabab – sembrano più complicate di quelle “italiane”. Da un figlio d’arte all’altro: come prima alternativa a Chiesa sono segnalate in rialzo le quotazioni di Daniel Maldini dell’Atalanta, seguito a ruota da Albert Gudmundsson della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.