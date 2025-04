Gazzetta: “Gudmundsson a Cagliari sotto i riflettori. In ballo c’è anche il riscatto da 17 milioni”

A Cagliari anche Gudmundsson si è ben posizionato sotto i riflettori e, rispetto alla sfida interna con il Parma, è tornato a crescere e incidere come quando ha messo lo zampino sul secondo gol viola. L’islandese è il talento dello Fiorentina e quando lavora di fantasia mette in mostra tutte le sue qualità. Fino a ora ha segnato otto reti di cui sei in campionato e ha voglia di riuscire a trascinare i compagni, per il presente e per il futuro perché nel suo caso c’è in ballo pure il riscatto dal Genoa a una cifra sui 17 milioni di euro per farlo diventare definitivamente un calciatore della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.