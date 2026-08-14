Gazzetta: “Grosso si aspetta altre sorprese a partire dalla mediana. La proprietà ha dimostrato di voler investire”

La volontà è riportare il club ai livelli che merita

A Firenze le aspettative sono altissime dopo una stagione da dimenticare, in più c'è il Centenario da onorare, motivo per cui la famiglia Commisso è volata in Italia. Ieri il presidente ha cenato con la squadra e ha avuto l'opportunità di conoscere di persona il nuovo allenatore. Di sicuro la proprietà in questi mesi estivi ha dimostrato la volontà di investire per riportare il club ai livelli che merita. E non è ancora finita.

Siamo contenti di come stanno andando le cose. Ci sono tantissimi cambiamenti a cominciare da me,e lo staff - ha raccontato Fabio Grosso in conferenza stampa - sono arrivati nove giocatori e forse ne arriveranno ancora, però bisogna mantenere grande lucidità ed equilibrio, perché ci vuole tempo per costruire e migliorare. E' una squadra che va completata anche se abbiamo già fatto tanto. Cercheremo di aggiungere qualcosa sia in difesa sia a centrocampo, davanti serve un esterno. Abbiamo inserito ragazzi di qualità altissima». Il tecnico s'aspetta altre sorprese, a partire da Thorstvedt (Sassuolo) in mediana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.