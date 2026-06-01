Gazzetta: "Grosso alla Fiorentina entro la fine di questa settimana. Tra oggi e mercoledì la rescissione"

Si apre la settimana per il futuro di Grosso

Si apre la settimana che guarda al futuro. Il primo passo, fra oggi e mercoledì, sarà la rescissione di Fabio Grosso con il Sassuolo. La situazione è delineata e manca la parte burocratica ma è chiaro che anche il club neroverde prima voglia avere in mano un nuovo tecnico.

Quando i viola avranno definito l'arrivo di Grosso, comunicheranno a Vanoli che le loro strade si separano. Accadrà tutto entro la fine di questa settimana anche perché lunedì prossimo il ds Fabio Paratici e il direttore generale Alessandro Ferrari saranno negli Usa, dal presidente Giuseppe Commisso, un appuntamento a cui arrivare con le idee chiare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.