Gazzetta, grande freddezza tra Babacar e la Fiorentina dopo il no all'Everton del senegalese il 31 agosto. Rinnovo difficile
Rapporti ormai tesi tra le due parti in causa. Quasi impossibile una lunga permanenza del centravanti a Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 10:38
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ormai c’è grande freddezza tra la Fiorentina e Babacar dopo il clamoroso no del senegalese all’Everton del 31 agosto seguito al mancato passaggio al Brighton dei giorni precedenti. Ora i rapporti tra le parti sono tesi, difficile pensare a un lieto fine con il rinnovo.