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Gazzetta, grande freddezza tra Babacar e la Fiorentina dopo il no all'Everton del senegalese il 31 agosto. Rinnovo difficile

Rapporti ormai tesi tra le due parti in causa. Quasi impossibile una lunga permanenza del centravanti a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 settembre 2017 10:38
Gazzetta, grande freddezza tra Babacar e la Fiorentina dopo il no all'Everton del senegalese il 31 agosto. Rinnovo difficile - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ormai c’è grande freddezza tra la Fiorentina e Babacar dopo il clamoroso no del senegalese al­l’Everton del 31 agosto seguito al mancato passaggio al Bri­ghton dei giorni precedenti. Ora i rapporti tra le parti sono tesi, diffici­le pensare a un lieto fine con il rinnovo.

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