Gazzetta: “Gosens troppo sacrificato nei 4 dietro. Palladino passa definitivamente al 3-5-2?”

Non è da escludere che Palladino vada avanti con la difesa a cinque

Non è da escludere quindi che adesso Palladino vada avanti su questa falsariga, con il centrocampo a 5 capace appunto di valorizzare al meglio Dodo e Gosens. Quest'ultimo è sato l'uomo in più nella sfida contro il Lecce: oltre alla rete ha causato anche il rigore, poi sbagliato da Beltran. Del resto fin da quando è arrivato a fine agosto (in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a 7 milioni dopo il 50% delle presenze), Gosens ha sempre avuto la fiducia di Palladino: il tedesco ha saltato solo due partite per scelta tecnica (a parte Verona, dove era squalificato).

Nel 4-2-3-1 il giocatore più “sacrificato" era lui, con il 3-5-2 invece la musica cambia perché quando può giocare in posizione più avanzata è in grado di far valere le sue qualità quando affonda. «Amo questa squadra» ha scritto sui social Gosens che in campionato ha segnato 3 gol e fornito 4 assist. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.