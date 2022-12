Gazzetta, Gasperini vuole fare lo sgarbo alla Fiorentina, vuole strappare Biuk dello Spalato

La Gazzetta fa il punto su Biuk dello Spalato, grande obiettivo della Fiorentina. Questo il punto della rosea: “Uno dei profili più graditi è Stipe Biuk, 22anni compiuti ieri, dell’Hajduk Spalato. Esterno sinistro in grado di giocare alto e a tutta fascia, Biuk già la scorsa estate era stato accostato all’Atalanta (oltre che alla Samp) ma alla fine non era stata trovata la quadra. L’Hajduk in agosto chiedeva 6 milioni, cifra che la Dea adesso potrebbe investire se monetizzasse dalla cessione di Boga e soprattutto Malinovskyi. Per l’ex Sassuolo infatti la formula d’uscita più probabile è quella del prestito”.

OFFERTA DEL LIVERPOOL PER AMRABAT