Gazzetta: “Futuro Palladino? Può dipendere anche dalla coppa che conquisterà con la Fiorentina”

Sette spose per due fratelli, qualcuna resterà zitella. Sette spose per due posti in Champions, essendo già appaltati quelli di Inter e Napoli e praticamente svanito il sogno del ranking Uefa per una squadra in più: i matrimoni, come ne film, sono quattro. Sette spose, due quasi fuori dai giochi, Fiorentina e Milan, e sette tecnici in cerca d’autore. Una volata oltre la Champions per Gasperini, Tudor, Italiano, Baroni, Ranieri, Palladino e Sergio Conceiçao: il loro futuro potrebbe dipendere (anche) dalla coppa che conquisteranno o meno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.