Gazzetta, Francia od Udinese nel destino di Eysseric: verrà ceduto

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, il trequartista francese, autore del primo goal a Moena, Eysseric dovrebbe partire e lasciare la Fiorentina. Per lui ci sono offerte da...

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, il trequartista francese, autore del primo goal a Moena, Eysseric dovrebbe partire e lasciare la Fiorentina. Per lui ci sono offerte dalla Francia e l’Udinese in Italia, nei prossimi giorni Corvino tratterà anche la sua cessione