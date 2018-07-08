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Gazzetta, Francia od Udinese nel destino di Eysseric: verrà ceduto

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, il trequartista francese, autore del primo goal a Moena, Eysseric dovrebbe partire e lasciare la Fiorentina. Per lui ci sono offerte da...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2018 10:47
Gazzetta, Francia od Udinese nel destino di Eysseric: verrà ceduto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport nell’edizione odierna, il trequartista francese, autore del primo goal a Moena, Eysseric dovrebbe partire e lasciare la Fiorentina. Per lui ci sono offerte dalla Francia e l’Udinese in Italia, nei prossimi giorni Corvino tratterà anche la sua cessione

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