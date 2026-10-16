Gazzetta: "Franchi quasi tutto esaurito: la Fiorentina cerca la spinta per ripartire"

Contro il Como serve la svolta

Tra i tanti aspetti da sistemare in questo momento, la Fiorentina ha bisogno di ritrovare nel Franchi un vero e proprio fortino, dopo le difficili prime uscite casalinghe contro Frosinone e Torino.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, lo stadio non è stato un fattore decisivo nemmeno nella rocambolesca salvezza della scorsa stagione, ma potrebbe diventare un alleato prezioso in un'annata di transizione. L'obiettivo dei viola è conquistare la permanenza in categoria senza eccessive sofferenze e, allo stesso tempo, gettare le fondamenta del progetto triennale avviato proprio quest'anno. Un percorso che richiama, per certi aspetti, quello del Como, che nel novembre 2023 accolse Cesc Fabregas in Serie B e che oggi si ritrova a disputare la Champions League.

Per la Fiorentina, naturalmente, la strada è ancora lunga e le aspettative di una città che vive visceralmente di calcio rendono tutto più complicato. Eppure, battere i lariani domenica avrebbe un valore che andrebbe ben oltre i tre punti: sarebbe un segnale importante per la squadra e per tutto l'ambiente. Il sostegno del pubblico, come sempre, non mancherà: al Franchi si viaggia verso il tutto esaurito. Adesso spetta però ai giocatori comprendere fino in fondo il valore di questo legame, trasformando il calore dei tifosi in energia e determinazione sul campo. Perché ritrovare il fortino di casa potrebbe essere il primo passo per dare una svolta alla stagione viola.