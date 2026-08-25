Gazzetta: "Fiorentina squadra fantasma: il ko con la Roma riporta gli incubi della scorsa stagione"

La Viola deve cambiare passo per allontanare subito le preoccupazioni

La Fiorentina appare ancora come una squadra tutta da costruire, fin troppo simile a quella vista nella passata stagione. Tanti volti nuovi devono ancora trovare una collocazione precisa e trasformarsi in un gruppo compatto. Servirà tempo, ma la prestazione contro la Roma ha riportato a galla anche le paure e le fragilità del recente passato.D’altronde, non è semplice trovare subito l’equilibrio quando si contano nove nuovi acquisti, che diventano dieci considerando anche l’arrivo in panchina di Fabio Grosso. Cinque dei nuovi innesti sono partiti titolari, con un tridente offensivo completamente rinnovato: Mastantuono e Atta alle spalle di Pellegrino. Il feeling tra loro, però, non si è mai visto. Soltanto l’argentino ex Real Madrid ha lasciato intravedere qualcosa, ma senza trovare il giusto sostegno da parte dei compagni.La scorsa stagione la Fiorentina era stata indicata da molti come una delle possibili sorprese, salvo poi ritrovarsi sorprendentemente coinvolta nella lotta per non retrocedere. Oggi le aspettative sembrano diverse, ma dopo un crollo così netto è necessaria una riflessione seria e approfondita.Anche Moise Kean, ormai vicino alla possibile partenza, quando è entrato in campo è sembrato tra i giocatori più vivaci della squadra. Sabato la Fiorentina festeggerà i suoi cento anni, mentre la Roma raggiungerà lo stesso traguardo al termine del campionato. Per evitare che il futuro si riempia di nuove preoccupazioni, però, la Viola dovrà cambiare rapidamente il proprio presente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.