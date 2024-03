Gazzetta: “Fiorentina troppo lenta, un’intera ripresa in superiorità numerica ma è solo un’illusione”

La serata sarà ricordata anche per l’abbandono di un vezzo da record per Vincenzo Italiano: in 141 partite alla Fiorentina il tecnico aveva schierato 141 formazioni diverse. Adesso invece ricalca per intero quella di lunedì, non ci sono mediani ma un regista come Arthur, quattro uomini offensivi come Nico Gonzalez, Beltran, Sottil e Belotti, più Bonaventura che oscilla tra la linea centrale e quella più offensiva. Il disegno tattico è vario e i viola si possono fotografare a 4-2-3-1, ma anche 4-3-3 quando Jack si alza e Beltran si abbassa, però l’argentino soffre molto la marcatura di Linetty e la sua posizione ibrida non aiuta nelle due fasi. La Fiorentina è troppo lenta e viene fermata spesso senza riuscire a dare profondità sui lati. Poi pensa che tutto possa cambiare decisamente quando deve giocare l’intera ripresa in superiorità numerica, ma è soltanto un’illusione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

