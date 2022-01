Gazzetta, Fiorentina-Tottenham trattativa per Amrabat: prestito con diritto di riscatto

Undici sole presenze in campionato di cui appena una (a Venezia) dal 1’. Peraltro nemmeno fortunatissima. Per questo la Fiorentina e Sofyan Amrabat stanno cercando insieme una soluzione per gli ultimi giorni di mercato. Il centrocampista piace ad alcuni club di A, olandesi e inglesi. Tra questi il Tottenham con cui c’è una trattativa in corso. Amrabat potrebbe anche partire in prestito con diritto di riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

